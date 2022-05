Messaggio del Presidente Mattarella nel 25° anniversario dell’entrata in vigore della normativa sulla Privacy

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 16:14

(mi-lorenteggio.com) Roma, 24 maggio 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 25° anniversario dell’entrata in vigore della normativa sulla privacy, ha inviato al Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione, il seguente messaggio:

«La protezione dei dati personali è un tema che va assumendo un rilievo crescente nella società e nel nostro ordinamento. La serie di convegni e iniziative che l’Autorità Garante ha voluto promuovere per i 25 anni dall’entrata in vigore nel nostro Paese della normativa sulla privacy costituisce una preziosa occasione di riflessione e confronto.

Proprio da una discussione sul campo, ai più alti livelli di esperienza e competenza, può venire un importante contributo per mettere a fuoco i rilevanti risultati fin qui ottenuti, i problemi rimasti aperti, le inedite frontiere che la dimensione digitale ha conquistato, offrendo a noi tutti ulteriori straordinarie opportunità ma ponendoci il dovere di assicurare sempre, nei nuovi contesti, tutela alla dignità della persona e alla sua sfera di riservatezza.

Rivolgo quindi ai relatori e ai partecipanti i migliori auguri di buon lavoro».

Redazione