SPIEDO BRESCIANO, MAZZALI (FDI): APPROVAZIONE PDL MIO E DI MASSARDI IN REGIONE E’ VITTORIA DELLE TRADIZIONI

Ultimo aggiornamento il 24 Maggio 2022 – 14:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2022 – “Oggi il Consiglio ha difeso le nostre tradizioni e la maggioranza è stata compatta attorno al Pdl proposto dal collega Massardi e da me sulla “Valorizzazione della cultura e della tradizione lombarda dello spiedo bresciano e di altri preparati a base di selvaggina”. Il progetto di legge è stato approvato.

Il nostro Pdl mira a preservare una delle più importanti tradizioni lombarde, che da decenni unisce le famiglie e valorizza la qualità gastronomica del territorio. La tradizione dello spiedo bresciano rappresenta l’occasione di mantenere vivi i ricordi dei nostri avi che hanno trasmesso questa arte nel corso dei secoli.

Nel 2014 le norme europee hanno imposto il divieto di vendere, acquistare e commercializzare uccelli allo stato selvatico, anche se vengono dall’estero, escludendo così la possibilità a ristoranti, mercati, fiere e sagre di proporre questo piatto tipico, lasciando però la possibilità alle famiglie di gustare lo spiedo fatto in casa. Tutto ciò è inammissibile nonché contraddittorio, considerato che in tal modo si perde tutto lo spirito della condivisione tra persone appartenenti a una stessa comunità, contribuendo in tal modo all’estinzione di una tradizione secolare. Oltretutto, lo spiedo bresciano rappresenta anche una meta turistica per molti che accorrono a questo evento, la cui mancanza influisce negativamente anche a livello economico sul territorio.

Per tutte queste ragioni la vittoria di oggi in Aula è una vittoria per il territorio. Ringrazio i sindaci del Bresciano che questa mattina sono venuti a Palazzo Pirelli a sostenere il Pdl e hanno assistito alla discussione, fiduciosi che il nostro lavoro sarebbe stato premiato”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.