BRESCIA: APERTURA SEDE CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PRESIDENTE REGIONE E ASSESSORE BILANCIO: RISORSE PREZIOSE PER LA LOMBARDIA

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 20:01

Brescia, 25 maggio 2022 – Presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coes- Brescia, 25 mag) Presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Questi gli obiettivi del roadshow di Cassa Depositi e Prestiti che ha fatto tappa oggi a Brescia, in piazza della Loggia, per l’inaugurazione della nuova sede, cui faranno riferimento anche le imprese e gli Enti di Bergamo, Cremona e Sondrio.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, l’assessore regionale a Bilancio e Finanze, il presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.

Tra i progetti più significativi menzionati in questa occasione, il programma Basket Bond Lombardia, strumento di finanza alternativa promosso dalla Regione tramite la società in house Finlombarda per finanziare programmi di sviluppo e crescita delle aziende locali. E’ il caso del Gruppo Bomi: 7,5 milioni a sostegno dei piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale dell’azienda leader nel settore della logistica biomedicale.

PRESIDENTE REGIONE – “Un’occasione importante – ha sottolineato il presidente della Regione intervenendo con un videomessaggio – per favorire confronto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Giusto che avvenga a Brescia, territorio in grado di riassumere in una perfetta sintesi imprenditoria, lavoro, cultura e storia. Questa collaborazione mette a disposizione dei singoli attori le risorse necessarie per gli investimenti pubblici che fanno da traino alle iniziative dei privati”.

ASSESSORE REGIONALE BILANCIO E FINANZE – “Un giorno importante” così lo ha definito l’assessore regionale Bilancio e Finanze ricordando di “aver lavorato in Cassa Depositi e Prestiti per 2 mandati”.

“Ho avuto l’onore di condividere progetti importanti mirati a favorire politiche economiche per le imprese e le istituzioni. Ho potuto toccare con mano quanto Cassa Depositi e Prestiti sia sinonimo di competenza, professionalità e grande volontà di disegnare il futuro e realizzarlo”.

“La possibilità di portare le competenze di Cdp così vicino alle nostre imprese – ha detto ancora – ci consentirà di migliorare le performance”. “In una terra così laboriosa come quella di Brescia – ha concluso – Cdp è una certezza per il Paese”.

A rendere ancor più evidente quanto sostenuto dall’assessore è il dato degli 8 miliardi di euro messi a disposizione da Cdp nel triennio 2019-2021 a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della Lombardia.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – Nel triennio 2019-2021, CDP ha avuto un ruolo fondamentale, in sinergia con altri investitori, nel sostenere i piani di sviluppo di importanti opere infrastrutturali in settori strategici per il territorio lombardo, dalla rete idrica all’energia, dalla viabilità all’alta velocità, alle infrastrutture sociali, impegnando circa 2 miliardi.

Tra le operazioni, si segnalano i finanziamenti da circa 40 milioni ad Acque Bresciane per sostenere i piani di sviluppo della società della rete idrica locale e oltre 24 milioni per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

L’attività del Gruppo per il territorio lombardo si estende anche al Venture Capital. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, CDP Venture Capital SGR (CDP VC) ha già sostenuto direttamente oltre 70 startup nella Regione con un impegno complessivo di circa 100 milioni.

In Lombardia è già operativo Fin+Tech, il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP dedicato alle startup e PMI innovative che operano nel settore del Fintech e dell’Insurtech.

Il Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Torino e al Politecnico di Bari, è fra i centri afferenti a Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla tecnologia applicata alla sostenibilità ambientale, che CDP VC finanzia attraverso il proprio Fondo Technology Transfer per sostenere la nascita di nuove startup ad alto contenuto tecnologico ideate all’interno delle Università e nei Centri di ricerca di eccellenza. (LNews)