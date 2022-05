CALCIO, PRESIDENTE LOMBARDIA: DOMENICA REGIONE PREMIA MILAN, UN RICONOSCIMENTO ANCHE ALLA DETERMINAZIONE DI IBRA

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 17:52

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2022 – “Tanti cari, carissimi auguri di pronta guarigione a Zlatan Ibrahimovic operato a un ginocchio oggi a Lione. Domenica, a nome dell’intera Regione, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, che si celebra ogni anno il 29 maggio, consegnerò il ‘Premio Rosa Camuna 2022’ al Milan per la conquista dello Scudetto”.

Lo comunica il presidente della Regione, in vista della consegna dei ‘Premi Rosa Camuna 2022’ domenica mattina all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. “Un riconoscimento – prosegue il governatore – anche per Ibra, assoluto trascinatore rossonero e campione di “grinta e determinazione. Sono sicuro che avrà la forza di tornare in campo. E mi auguro lo faccia con la maglia rossonera”. (LNews)