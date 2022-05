CENTENARIO NASCITA BERLINGUER, PD MILANO LANCIA INIZIATIVA: “E TU, LO RICORDI ENRICO?”

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 18:53

(mi-loremteggio.com) Milano, 25 maggio 2022 – Un ricordo personale su Enrico Berlinguer per realizzare una mostra che ricostruirà plasticamente l’immagine del segretario del PCI. È l’appello del PD milanese lanciato a iscritti e simpatizzanti ad un secolo dalla nascita di Berlinguer. Il ricordo può essere inviato per iscritto, con un audio o con un video e può essere anche corredato da ritagli di giornale, volantini, manifesti, lettere e fotografie di quegli anni. La mostra, che verrà integrata con contenuti storiografici che illustrano i vari passaggi della vita di Berlinguer, non vuole essere solo una ricostruzione biografica ma una vera e propria esplorazione dell’immaginario che circonda la sua figura.



“Il Partito Democratico ha tante radici e, tra queste, c’è la storia di Berlinguer – ha sottolineato la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani -. In questi anni ho girato circoli e iniziative, condiviso momenti di gioia e delusioni e ascoltato molto. Ho ascoltato i racconti di chi, con anni ed esperienza in più sulle spalle, occhi lucidi e voce commossa ricordava il segretario Berlinguer. Gli anni di quella passione, dei valori, della questione morale. In tantissimi, inevitabilmente, mi hanno poi descritto nei minimi dettagli la notizia della sua morte, il funerale e la folla che è corsa a dare l’ultimo saluto. Oggi, per Berlinguer, lanciamo questa iniziativa”, ha concluso Roggiani.

Il ricordo può essere inviato all’indirizzo mail mostra.berlinguer@gmail.com.