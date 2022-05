Cesano Boscone. In Villa Marazzi la mostra fotografica “Giuseppe Monga – fotografo per passione”

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 21:49

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 maggio 2022 – La programmazione del Circolo Fotografico Cizanum prosegue e, terminata l’esposizione della mostra collettiva dei Soci, abbiamo il piacere di ricordare un nostro caro amico con una nuova mostra.

Domenica 5 giugno, alle ore 11,15 in Sala delle Carrozze di Villa Marazzi – Via Dante 47 a Cesano Boscone – verrà inaugurata la mostra fotografica “Giuseppe Monga – fotografo per passione”. L’ingresso è libero.

Chiunque abbia conosciuto Giuseppe Monga ha potuto apprezzare la sua discrezione e la

sua ironia: la prima caratteristica gli derivava probabilmente da una innata timidezza che

quando riusciva a superare per una acquisita maggiore confidenza con gli altri si apriva in

una garbata ma pungente ironia.

Questo suo modo di essere e rapportarsi con il mondo lo si riscontra, in un certo senso,

anche nelle sue fotografie che realizzava per passione, partecipe e tra i principali

animatori del Circolo Fotografico di Rozzano e del Circolo Fotografico Cizanum di Cesano

Boscone.

Monga prediligeva il paesaggio pur non disdegnando, soprattutto nel primo periodo della

sua attività fotografica, alcuni aspetti di vita sociale legati soprattutto al territorio in cui

ha vissuto.

Attento e bravo operatore degli aspetti tecnici del procedimento fotografico, dalla ripresa

alla stampa, era tuttavia molto attento agli aspetti culturali dei linguaggi fotografici che

seguiva con la dovuta attenzione: lo ricordo quasi sempre presente, da attento

osservatore, alle mostre, sia quelle di autori importanti che quelle di giovani o autori

meno noti.

Con questa giusta predisposizione umana e culturale affrontava e realizzava le sue

fotografie, conscio delle sue potenzialità e dei riferimenti ad alcuni grandi autori da lui

ben conosciuti e apprezzati.

Se possiamo dare una indicazione stilistica al corpus complessivo del suo lavoro

fotografico direi che il suo è un linguaggio classico, che, nel bianco e nero, guardava ai

grandi nomi della metà del Novecento, da Edward Weston ad Ansel Adams a Minor

White, mentre nel colore sentiva le suggestioni cromatiche di autori come Franco

Fontana senza disdegnare alcune sperimentazioni con chiari riferimenti ad alcuni

movimenti artistici degli anni Sessanta e Settanta.

In queste sue esperienze sperimentali, dove l’immagine si sgretola, si frantuma in

particelle di sapore impressionista fino a sfiorare quasi l’astrazione, risiede forse il suo

tentativo di sfuggire alla perfezione dell’impostazione classica che lui aveva tanto amato

e praticato.

Una fotografia, la sua, profondamente attenta e rispettosa della natura e del paesaggio,

realizzata con la compostezza che è stata caratteristica dominate del suo carattere e

nello stesso tempo capace di mettere in discussione con altrettanto garbo e ironia le

visioni tradizionali.

Pio Tarantini