Corsico. Incontro «Ci sono anch’io», contro il bullismo e le discriminazioni a scuola

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 21:31

Corsico (25 maggio 2022) – «Abbiamo ritenuto importante affrontare la tematica del bullismo proponendo una serata durante la quale si possano ascoltare consigli rivolti a giovani e adulti, a genitori e insegnanti. L’obiettivo è riuscire ad affrontare e confrontarsi sulle diverse forme di discriminazione e pregiudizio di cui sono vittime molti adolescenti»: l’assessora alle scuole Angela Crisafulli spiega così l’iniziativa in programma venerdì 27 maggio alle ore 18 nella sala La pianta di via Leopardi, 7.

«Ci sono anch’io: la discriminazione e il bullismo in adolescenza» è il titolo dell’incontro, durante il quale verranno condivisi percorsi di accettazione di sé e di inclusione in famiglia e a scuola. Hanno collaborato AGEDO (associazione di genitori di omosessuali) con il Coordinamento Genitori Democratici (una ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni Rodari che, al centro delle sue attività, ha i bambini e il loro diritto a crescere in piena autonomia, salute e dignità).

All’incontro parteciperà anche la giornalista e scrittrice Claudia Cangemi, che si confronterà con gli altri relatori e i partecipanti sul suo recente libro “Buchi nell’acqua e altri esperimenti – Sei racconti, sei ragazzi allo sbaraglio, come so siano stati un po’ tutti” di Giovane Holden Edizioni.

Modererà la serata la vicepresidente del CGD Milano città Rosella Blumetti e interverranno Gianni Alberta, presidente CGD di Milano città metropolitana, Salvatore Mirante, presidente di Agedo Milano, Fanny Marrone, che è referente Agedo per le scuole.

L’iniziativa rientra tra quelle volute dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia del 17 maggio scorso. Da quel giorno e fino a venerdì, nella biblioteca comunale di via Buonarroti 8 si può consultare una selezione di libri sull’argomento.

Redazione