MALTEMPO: DISAGI IN DIVERSE PROVINCE, REGIONE PRONTA A FINANZIARE INTERVENTI AD ANGOLO TERME (BS)

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 20:04

Milano, 25 maggio 2022 – “Regione Lombardia è disponibile a finanziare, sin da subito, le opere di pronto intervento per il Comune di Angolo Terme, per un importo totale di 100.000 euro, a causa dei danni subiti dopo il maltempo di ieri”. Lo ha dichiarato l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia. Il maltempo ieri ha colpito principalmente la provincia di Brescia, nella zona del Lago d’Iseo e di Darfo Boario Terme. È stata segnalata una frana ad Angolo Terme, che ha provocato il crollo di un tratto di strada di via Lorenzetti con 38 persone immediatamente evacuate a scopo preventivo (sono in fase di valutazione le operazioni da mettere in atto per rendere sicuro il versante).

“Appena si concluderanno i sopralluoghi da parte dei tecnici – ha spiegato l’assessore – valuteremo come procedere anche per quanto riguarda la messa in sicurezza definitiva. Un ringraziamento a tutti gli operatori e squadre di Vigili del Fuoco che in queste ore sono al lavoro per garantire il ripristino della normalità e prestare supporto alla popolazione”.

Disagi anche in provincia di Bergamo, dove si segnalano 30 interventi da parte dei Vigili del Fuoco al confine con Brescia ed in Val Cavallina a causa del forte vento che ha divelto tetti, cartellonistica stradale ed abbattuto alberi. Scoperchiato anche il tetto dell’ospedale di Trescore Balneario (BG).

Caduta di alberi e allagamenti sono stati registrati nella provincia di Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano, colpita da forti piogge e grandinate.

“La Sala Operativa Regionale, in costante contatto con i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco – ha concluso l’assessore – sta monitorando costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto. Al momento, sulla Lombardia permane una situazione di tempo instabile, invito dunque la popolazione a prestare la massima attenzione”. (LNews)