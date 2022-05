Milano. Salvato il falco pellegrino del Pirellone: trovato su un balcone in via Fara

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 18:29

Milano, 25 maggio 2022 – Era scappato dal nido sul tetto del Pirellone, il pullo di Giò e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che ha nidificato già qualche anno fa sul Pirellone, per volare poco più in là, appollaiandosi sulla ringhiera del balcone interno di un grande condominio di via Fara.

Il falco era circondato da palazzi, disorientato e spaventato non riusciva più a prendere il volo e gli impiegati di quell’ufficio hanno chiamato la Polizia locale per il salvataggio. Gli agenti del Nucleo tutela animali si sono precipitati. Una breve consultazione con l’ornitologo di riferimento ha permesso di agire secondo il corretto modus operandi e il temerario, ma ancora troppo giovane, falchetto è stato riportato dai vigili sul tetto di casa, dove in poco tempo ha ritrovato il nido, mamma e papà e il resto della famiglia.