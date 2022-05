VARESE. ASST SETTE LAGHI, PRESIDENTE REGIONE: GRAZIE A DIPENDENTI E PARTNER DEL TERRITORIO, INDISPENSABILI IN PANDEMIA E PER FUTURO

Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2022 – 20:07

(mi-lorenteggio.com) Varese, 25 maggio 2022 – “Il successo di un’azienda si misura anche dalla capacità di far conoscere la propria attività e la sua identità. Così come fondamentale è la partnership col territorio e gli attori che ne muovono e presidiano dinamiche e iniziative. L’Asst Sette Laghi è riuscita a centrare entrambe gli obiettivi e oggi è un piacere per me ringraziare tutti i suoi dipendenti e la sua ‘galassia’ di partner, indispensabili nei mesi trascorsi, come nel futuro della nostra Regione”.

Così il presidente di Regione Lombardia intervenendo alla Convention aziendale dell’ASST Sette Laghi, questo pomeriggio, nella Sala Napoleonica di Ville Ponti, a Varese.

L’evento al quale hanno preso parte i dipendenti dell’Asst, i rappresentanti degli Enti locali, del Terzo settore e, più in generale, gli stakeholder dell’Azienda è nato dal desiderio di ringraziare ufficialmente tutti i soggetti del territorio che, in questi anni di emergenza, hanno fattivamente collaborato con l’Azienda.

“La capacità di far conoscere l’attività dell’Azienda – ha proseguito il presidente – con l’evento di oggi si unisce alla mission, ancor più sfidante, di realizzare queste ultime insieme a tutti gli attori del territorio, nel comune intento di rendere il miglior servizio in risposta ai bisogni dei cittadini”.

“Grandi cambiamenti, infatti – ha evidenziato il governatore – si pongono all’orizzonte: la sanità territoriale ha bisogno dell’apporto di tutti e questo è il motivo per cui la Riforma sanitaria lombarda ha inteso coinvolgere nella programmazione, come nella gestione, volontariato e associazionismo, sindaci ed Enti Locali. Perché l’Asst è la sede di rilevazione dei bisogni del territorio e solo attraverso il raccordo con questi ultimi è possibile intercettarli completamente”.