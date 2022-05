Baggio. SALINARI: “INTITOLAZIONE DELL’AREA VERDE IN VIA FRATELLI ZOIA 105 A DUILIO LOI”

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 17:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2022 -Duilio Loi è stato un pugile italiano più grande del dopoguerra con 115 vittorie su 126 incontri (8 pareggi e 3 sconfitte riscattate con ulteriori rivincite). Raggiunge l’apice della sua carriera nel 1960 allo Stadio San Siro davanti a più di 60mila spettatori dove Duilio Loi conquista il mondiale dei superleggeri ed è il terzo italiano a conquistare il titolo più importante al mondo. DUILIO LOI viveva a Milano nel Municipio 7 – dichiara Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – dove ha vissuto fino all’ultimo anno della sua vita (20 gennaio 2008) insieme alla moglie e ai figli che tuttora abitano in quel luogo – continua Salinari –

La sua abitazione si affaccia sull’area verde di Via Fratelli Zoia 105 e tutta la comunità e il quartiere intero a distanza di anni ricorda ancora il pugile con grande affetto per la sua storia e la sua carriera. Per questo – conclude Salinari – ho presentato una mozione che chiede al Sindaco di intitolare l’area verde in memoria di DUILIO LOI un nostro cittadino che ha portato il quartiere e lo sport ai tetti del mondo.