Incidente mortale a Sesto San Giovanni, deceduto 18enne in moto

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 26 maggio 2022 – Stamattina, intorno poco prima delle ore 9.00, il viale Pier Paolo Pasolini, all’altezza della rotonda con via Buonarroti, un 18enne, per cause in fase di accertamento, è deceduto, dopo aver perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Inutili i soccorsi dei medici del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

