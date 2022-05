Milano. MM Rogoredo: spinge ragazza contro metropolitana in arrivo e fugge, arrestata

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 16:52

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2022 – Nella tarda serata di ieri, nella banchina della stazione della Linea 3 Giallo di Rogoredo, una ragazza italiana di 26 anni, mentre sopraggiungeva il convoglio, è stata spinta da una sconosciuta, contro il treno. Fortunatamente, grazie alla destrezza, la 26enne è riuscita a non farsi travolgere da locomotore. Nel frattempo, l’altra donna si è dileguata, ma, è stata presa nella stazione di Duomo. Si tratta di una 29enne, che prima di essere portata in carcere a San Vittore, è stata visitata in ospedale da uno psicologo.