SOSTENIBILITA’. IN PIAZZA DEL CANNONE APRE “REFLECTION”

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 15:05

CASA DI SPECCHI CONTRO LO SPRECO DI CIBO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2022 – All’esterno specchi che riflettono il cielo e gli alberi del Parco Sempione. All’interno schermi led per riflettere sul valore del cibo e sui modi per non sprecarlo. È l’installazione “Reflection”, inaugurata oggi e aperta al pubblico fino a domenica 29 maggio in piazza del Cannone.

Promossa dal gruppo Orsero, l’iniziativa è sostenuta e patrocinata dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con Pane quotidiano, Banco Alimentare e Recup.



La struttura, un grande parallelepipedo “riflettente”, di circa 4 metri e mezzo di lato, propone ai visitatori, con ingresso gratuito, un percorso di immagini, suoni e profumi d’impatto per comprendere le conseguenze degli sprechi e, a confronto, dei comportamenti rispettosi dei prodotti della terra. Ad accompagnare la visita, i volontari delle associazioni impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari.



L’installazione in piazza del Cannone è collegata a iniziative in sostegno delle associazioni impegnate nel recupero delle eccedenze: secondo i dati del Banco Alimentare, la pandemia ha generato un milione in più di poveri, passati da 4,6 milioni a 5,6 milioni, che non sono diminuiti nell’ultimo anno, per le conseguenze dell’inflazione: sia nel 2021 sia nei primi mesi di quest’anno le richieste di aiuto sono aumentate.

V.A.