Vax day in Asst Rhodense. Le date per la somministrazione della quarta dose

Ultimo aggiornamento il 26 Maggio 2022 – 13:46

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 maggio 2022. L’Asst Rhodense organizza quattro giornate ad accesso libero (senza prenotazione) dedicate alla somministrazione del vaccino anti COVID-19 per le categorie over 80 e over 60 con elevata fragilità. La quarta dose può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose booster.

Questi gli appuntamenti per i vax day:

28 maggio 2022 Garbagnate Milanese dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via Matteotti, 66

11 giugno 2022 Paderno Dugnano dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via della Repubblica, 13

18 giugno 2022 Corsico dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via dei Lavoratori, 26

25 giugno 2022 Passirana dalle ore 9.00 alle ore 17.00 via Settembrini, 1

Per poter ricevere la quarta dose bisogna portare con sè i certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni e per gli over 60, in condizioni di elevata fragilità, la documentazione sanitaria attestante la propria condizione di salute.

V.A.