Abbiategrasso. Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’area Calisthenics Fitnessin Via Mozart

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 10:02

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 27 maggio 2022. – Giovedì 19 maggio nell’area verde pubblica denominata “Parco Augusto Rosetta” di Via Mozart sono iniziati i lavori che prevedono la creazione di un’area Calisthenics Fitness di circa 210 metri quadrati (m. 15×14) interamente pavimentata con materiale antitrauma in gomma alveolare.

Le attrezzature comprendono un circuito centrale Calisthenics per corpo libero – utilizzabile da 8 persone in contemporanea – e 8 macchine fitness adatte a qualunque utente, anche con disabilità, in carrozzina, bambino o persona anziana, e provviste di pannello descrittivo.

Lo scopo del progetto è di valorizzare sempre più lo sport come pratica per il benessere e la salute, stimolando persone di tutte le fasce di età a praticare l’attività fisica per il miglioramento delle proprie condizioni di salute e per combattere la sedentarietà, utilizzando uno spazio pubblico all’aperto.

La creazione di uno spazio di aggregazione e di sport libero a tutti, oltre ad incentivare l’attività fisica e la ripresa dei contatti sociali, è un invito a stare all’aria aperta ed è il primo di una serie di interventi che l’Amministrazione Comunale sta avviando in diversi quartieri cittadini.

Questo progetto, finanziato dal Comune, anticipa i successivi due interventi sui parchi cittadini che verranno realizzati grazie ai 250mila euro, ottenuti grazie agli interventi sul bilancio regionale, per la creazione dello Skatepark in via Puecher e il progetto del parco fitness, con il quale si intende andare a riqualificare la zona del Campo 5.

V.A.