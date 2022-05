Milano. In Triennale esposta la Coppa del Mondo Generale vinta da Federica Brignone

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 16:27

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2022 – Da oggi, venerdì 27 maggio, a lunedì 6 giugno 2022 viene esposta in Triennale Milano la Coppa del Mondo Generale vinta da Federica Brignone, campionessa di sci alpino.

La coppa era stata consegnata dalla sciatrice al Sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla presenza del Ministro del turismo Massimo Garavaglia e del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, per essere esposta in Triennale come buon auspicio in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Federica Brignone

Federica Brignone è la prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale e tre Coppe del Mondo di specialità in tre discipline diverse. È l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con 49 podi e 20 vittorie. Storica medaglia di bronzo in Slalom Gigante alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 che l’Italia aspettava da vent’anni. Medaglia d’argento in Slalom Gigante e medaglia di bronzo in Combinata alle Olimpiadi di Pechino 2022. Medaglia d’argento in gigante ai Mondiali.

Oltre ai successi in gara, nel 2017 Federica Brignone ha dato il via al suo progetto di sostenibilità ambientale “Traiettorie Liquide” per sensibilizzare l’opinione

pubblica nei confronti di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente.