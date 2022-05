Novegro di Segrate. Incendio nei bungalow dei giostrai: un ferito, due intossicati

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 21:39

(mi-loremteggio.com) Segrate, 27 maggio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.45, in via Dante, a Novegro, nei bungalow, abitati da giostrai, per cause in fase di accertamento è divampato un violento incendio

Totale persone valutate in posto dal personale di AREU: 10, di cui 3 ospedalizzate in codice giallo:

Un 19enne con sintomi da intossicazione è stato trasportato al Niguarda.

Un 39enne con sintomi da intossicazione e ustioni di 1° grado al volto e ustioni di 2° grado a alla schiena, alla mano e gamba è stato trasportato al Niguarda

Un uomo di 50 anni -con sintomi da intossicazione è stato trasportato all’ospedale San Raffaele.

Intervenuti: 2 automediche, 4 ambulanze, 1 mezzo di coordinamento AREU, i Pompieri e Polizia Locale