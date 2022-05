Rozzano. Il Comune festeggia gli anniversari di matrimonio

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 9:54

L’amministrazione comunale, dopo tre anni di stop a causa della pandemia, torna a celebrare le coppie rozzanesi che festeggiano le nozze d’oro e di diamante. L’iniziativa in sala consiliare nei mesi di maggio, giugno e settembre.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 27 maggio 2022 – Si chiamano nozze d’oro e di diamante gli anniversari di matrimonio che, dopo il lungo periodo di restrizioni imposto dalla pandemia, l’amministrazione comunale torna a festeggiare con un evento speciale dedicato ad oltre 500 coppie. E’ questo infatti il numero complessivo delle coppie rozzanesi che hanno raggiunto i loro 50 e 60 anni di matrimonio nel 2019, 2020 e 2021.

Le celebrazioni si svolgono presso la sala consiliare del Comune in piazza Foglia come momento simbolico di riconoscimento e occasione per consegnare una pergamena in segno di augurio e di ammirazione da parte dell’amministrazione comunale verso chi ha vissuto insieme una storia lunga più di mezzo secolo. Già in corso questo mese, le celebrazioni proseguiranno anche a giugno e settembre per rendere omaggio a tutti.

“Si tratta di una bella iniziativa che abbiamo voluto riprendere non appena è stato possibile – spiega il sindaco Gianni Ferretti – un modo per complimentarci con questi nostri cittadini che hanno saputo difendere la loro unione con la perseveranza necessaria per vivere insieme le prove della quotidianità. Queste coppie sono un esempio per tutta la nostra società civile”.

“La forza dello stare insieme, dell’affrontare i giorni belli e meno belli in due, sostenendosi l’un l’altro. Questo è uno dei traguardi più importanti della vita – aggiunge Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle politiche sociali e per la terza età – dobbiamo essere grati per l’unione che queste coppie rappresentano e auguriamo loro ogni bene e felicità”.

Le coppie sono state invitate alla cerimonia dall’amministrazione comunale per mezzo lettera. Coloro che, per qualsiasi motivo, non potessero essere presenti nella data indicata sulla lettera possono contattare il Comune per ritirare successivamente la pergamena.

V.A.