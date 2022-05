The [uncertain] Four Seasons – Concerto speciale in streaming a Venezia

­(mi-lorenteggio.com) Venezia, 27 maggio 2022. Il 30 maggio l’emblematica isola greca di Delo accoglie un’orchestra di musica classica per un concerto in diretta di respiro internazionale e di grande valore simbolico. Partner di SUMUS sin dalla sua origine, il World Human Forum lancia questa iniziativa dall’isola di Delos per sensibilizzare sulla necessità di agire ora per rigenerare e conservare la Terra.

Attraverso i loro strumenti e la musica di Antonio Vivaldi, l’Orchestra Giovanile dell’Unione Europea (EUYO), musicisti ucraini e russi e i solisti Diana Tishchenko (violino) e Sokratis Sinopoulos (lira) invieranno un messaggio di speranza, unità ed energia vitale nell’universo.

Il concerto, intitolato “The [uncertain] Four Seasons” (le incerte quattro stagioni), unisce le note originali del musicista veneziano con i dati registrati sui cambiamenti climatici a Venezia elaborati da compositori, musicisti, climatologi e informatici utilizzando le previsioni del clima geospaziale per il 2050. Il risultato raffigura come potrebbe essere un mondo futuro se non invertiremo la perdita di biodiversità entro il 2030, una versione inedita del lavoro di Vivaldi, una ricomposizione algoritmica con dissonanze che sconvolgono l’armonia che conoscevamo. Le [incerte] Quattro Stagioni sono un’iniziativa di AKQA e Jung von Matt, del compositore Hugh Crosthwaite, della Sydney Symphony Orchestra e del Monash Climate Change Communications Research Hub.



Città emblematica di questi sfortunati cambiamenti e capitale mondiale della sostenibilità, Venezia risponde all’appello di Delos trasmettendo in streaming il concerto sulla facciata della Chiesa di San Lorenzo – la stessa chiesa in cui Vivaldi preferiva suonare per la sua magnifica acustica – nell’omonimo campo che diventerà il suggestivo palcoscenico di questa esperienza audiovisiva immersiva unica. Due eventi in parallelo, uno live a Delos e uno in streaming a Venezia che trovano eco anche nelle loro intenzioni: World Human Forum e SUMUS condividono entrambi obiettivi di sostenibilità, inclusione e azione concreta per consegnare un mondo migliore alle generazioni future, muovendosi “da dal caos all’armonia”, per citare la mostra d’arte in corso di SUMUS a La Fucina del Futuro (apertura straordinaria il 30 maggio, 14 – 22).



L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito con posti disponibili in base all’ordine di arrivo e, naturalmente posti in piedi in tutto il campo.

Il concerto sarà proiettato dal vivo sulla facciata dell’Ocean Space a Venezia, in Campo San Lorenzo e in varie città europee, Ginevra, Monaco, Mykonos & Paros e a Megaron la Athens Concert Hall. Il concerto sarà anche trasmesso in live streaming su ARTE, sulle piattaforme social delle Istituzioni Culturali e Tecnologiche. Sarà inoltre trasmesso durante il concerto televisivo domenicale di ARTE il 5 giugno alle 17:25 (CET) in Germania e alle 18:25 (CET) in Francia. Il concerto sarà disponibile su arte.tv dal 30 maggio fino a fine agosto e farà poi il giro del mondo. L’evento segna anche il 30° anniversario di ARTE, importante canale culturale europeo, simbolo dell’amicizia franco-tedesca.



Programma:

Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni Op. 8

Marshall Marcus Seventeen Strokes of the Bell for Peace and Sustainability

Antonio Vivaldi / Carmen Fizzarotti The [Uncertain] Four Seasons* ‘Floating Autumn’



SUMUS La Fucina del Futuro, World Human Forum, TBA21 – Academy’s Ocean Space, e Europa Nostra uniscono le forze per portare a Venezia il concerto ALPHA MISSION-ΔELOS concert “The [uncertain] Four Seasons” organizzato dal World Human Forum a Delo il 30 maggio, 2022.



