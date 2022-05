Viadanica (Bg). Incidente col parapendio, grave donna 34enne precipitata

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 16:04

(mi-lorenteggio.com) Viadanica, 27 maggio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.40, in via Castello, vicino a dei capannoni e alla discarica, una donna di 34 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, in elicottero, dopo esser stata soccorsa a causa delle gravi ferite (un trauma alla schiena e uno addominale) riportate dopo esser precipitata con il suo parapendio. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

V. A.