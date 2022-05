Domenica si corre la Polimirun Spring: il percorso e i mezzi pubblici deviati

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 11:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2022 – Il 29 maggio torna l’Adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano. Le iscrizioni alla gara, che hanno già raggiunto quota 5 mila, sono aperte fino al 24 maggio sul sito ufficiale dell’evento.

Il percorso sarà completamente privo di barriere architettoniche e adatto a tutte e tutti.

Domenica 29 maggio la corsa partirà alle 8:30 dal campus Leonardo con arrivo nella sede del Politecnico di Bovisa Lambruschini, luogo in cui presto partirà il progetto che vede il recupero di un ex gasometro e del suo parco che sarà destinato al benessere e allo sport.

Domenica 29 maggio, dalle 7:30 alle 11, per permettere lo svolgimento della gara, deviamo diverse linee. In questa pagina trovate le modifiche al servizio.

Tram 1

Fa servizio tra Roserio e Lazzaretto. Poi prosegue fino a Ortica. Non percorre la tratta piazza Cincinnato-Greco. Bus sostitutivi tra Centrale e Greco.

Tram 2

Fa servizio tra Negrelli e Arena. Poi prosegue fino a Cenisio M5. Non percorre la tratta piazza Lega Lombarda-Bausan.

Tram 4

Fa servizio tra Parco Nord e Maciachini. Non percorre la tratta Maciachini-piazza Castello. In alternativa, tra Maciachini e Duomo usate M3 poi M1 fino a Cairoli.

Tram 5

Fa servizio tra Ospedale Niguarda e Centrale. Non percorre la tratta Centrale-Ortica.

Tram 9

Fa servizio tra Cinque Giornate e viale Monte Santo. Poi prosegue fino a Garibaldi. Non fa servizio tra piazza San Gioachimo e Stazione Centrale.

Tram 10

Fa servizio tra p.za 24 Maggio e viale Monte Santo. Non percorre la tratta tra piazza San Gioachimo e Lunigiana.

Tram 19

Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Non percorre la tratta piazza Ascoli-piazza Leonardo da Vinci-Pacini-Lambrate. Fino a Lambrate usate il bus 45 da via Amadeo.

Tram 33

Fa servizio tra piazza Ascoli e Garibaldi. Non percorre la tratta Rimembranze di Lambrate-piazza Ascoli e Garibaldi-Lagosta. In alternativa, tra Garibaldi e Lagosta usate M5.

Bus 43

Fa servizio tra piazza Firenze-piazzale Principessa Clotilde e tra Rimembranze di Greco-Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.

Bus 60

Fa servizio tra largo Augusto-Castel Morrone/Gustavo Modena e tra Zara- Plinio/Abruzzi. Salta le fermate Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61

Salta le fermate di piazza Ascoli e via dei Mille/Modena. Percorre via Verrocchio, piazza Novelli e via Modena.

Bus 62

Fa servizio tra Teodosio-Piola M2 e Porta Romana M3-via Vanvitelli/Juvara. Non percorre la tratta viale Romagna-via Pascoli.

Bus 70

Fa servizio tra Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara.

Non percorre la tratta Farini-Ceresio. Tra Zara e Monumentale usate la M5.

Bus 78

Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio -Govone.

Filobus 90/91

Fanno servizio tra Lotto-Piola e tra Rio De Janeiro-Isonzo. Non percorrono viale Romagna tra Piola e largo Rio De Janeiro.

Filobus 92

Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e viale Piceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Filobus 93

Fa servizio tra Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Valvassori Peroni, piazza Bottini.