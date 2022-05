PISA – MONZA: MAXI SCHERMO DI 30 MQ PER SEGUIRE IL SOGNO DELLA SERIE A

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 11:59

(mi-lorenteggio.com) Monza, 28 maggio 2022 – Sarà allestito nella giornata di domenica 29 maggio il maxi schermo per consentire di vivere anche a Monza i 90 minuti di adrenalina che valgono la serie A.

La finalissima Pisa-Monza, è in programma infatti nel capoluogo toscano, presso l’Arena Garibaldi, domenica 29 maggio alle 20.30.

Dove. Dopo gli approfondimenti degli ultimi giorni sugli aspetti relativi alla fattibilità dell’evento pubblico, le Istituzioni cittadine durante un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, hanno confermato il posizionamento del truck con il maxischermo nell’area adiacente allo stadio.

Il maxischermo. Sarà di nuovo l’AC Monza a regalare ai tifosi biancorossi l’allestimento della struttura: 30 mq di schermo per vivere in diretta l’attesissima finale. L’accordo sulla trasmissione della diretta è stato possibile grazie al gioco di squadra tra Comune, Prefettura, Questura, AC Monza, Lega Serie B e SkyTV.

I parcheggi. Il Comune ha concordato con la tifoseria organizzata in partenza in pullmann per Pisa di poter lasciare i veicoli nel parcheggio da 300 posti situato dalla parte opposta dello stadio, dietro la Curva Ospiti, dove potranno parcheggiare anche i tifosi che sceglieranno di assistere alla partita davanti al maxischermo in serata.

Le ordinanze del Sindaco

In vista dell’evento il Sindaco ha siglato due ordinanze in tema di ordine e sicurezza pubblica:

la prima vieta la vendita, la somministrazione e l’introduzione di bevande nell’area attorno al parcheggio in recipienti di vetro, in contenitori di materiale metallico o di plastica con il tappo, entro 400 metri;

la seconda prescrive il divieto di commercio e di somministrazione all’interno dell’area stessa ed entro una fascia di 500 metri.

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile affiancheranno le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza nel luogo dell’evento.