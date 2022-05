Telegramma di Papa Francesco per la morte dell’Em.mo Card. Angelo Sodano

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 11:48

(mi-lorenteggio.com) Città del Vaticano, 28 maggio 2022 – Si è spento a Roma, all’età di 94 il Cardinale Angelo Sodano. Fu segretario di Stato sotto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Il telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri, venerdì 27 maggio 2022, dell’Em.mo Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato emerito e Decano emerito del Collegio Cardinalizio, del Titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano e in commendam del Titolo di S. Maria Nuova, inviato dal Santo Padre Francesco alla sorella, la Signora Maria Sodano:

Telegramma del Santo Padre

GENTILE SIGNORA

MARIA SODANO

ISOLA D’ASTI

LA SCOMPARSA DEL CARDINALE ANGELO SODANO SUSCITA NEL MIO ANIMO SENTIMENTI DI GRATITUDINE AL SIGNORE PER IL DONO DI QUESTO STIMATO UOMO DI CHIESA, CHE VISSE CON GENEROSITA’ IL SUO SACERDOZIO DAPPRIMA NELLA DIOCESI DI ASTI E POI, PER IL RESTO DELLA SUA LUNGA ESISTENZA, A SERVIZIO DELLA SANTA SEDE. RICORDO LA SUA SOLERTE OPERA AL FIANCO DI TANTI MIEI PREDECESSORI, CHE GLI AFFIDARONO IMPORTANTI RESPONSABILITA’ NELLA DIPLOMAZIA VATICANA, FINO AL DELICATO UFFICIO DI SEGRETARIO DI STATO. NELLE RAPPRESENTANZE PONTIFICIE DI QUITO, ECUADOR, URUGUAY E CILE, SI DEDICO’ CON ZELO AL BENE DI QUELLE POPOLAZIONI PROMUOVENDO IL DIALOGO E LA RICONCILIAZIONE. NELLA CURIA ROMANA HA SVOLTO LA SUA MISSIONE CON DEDIZIONE ESEMPLARE. ANCH’IO HO AVUTO MODO DI BENEFICIARE DELLE SUE DOTI DI MENTE E DI CUORE, SPECIALMENTE NEL TEMPO IN CUI HA ESERCITATO LA FUNZIONE DI DECANO DEL COLLEGIO CARDINALIZIO. IN OGNI INCARICO SI È DIMOSTRATO UOMO ECCLESIALMENTE DISCIPLINATO, AMABILE PASTORE, ANIMATO DAL DESIDERIO DI DIFFONDERE OVUNQUE IL LIEVITO DEL VANGELO. ELEVO A DIO PADRE MISERICORDIOSO PREGHIERE DI SUFFRAGIO PER IL COMPIANTO PORPORATO, AFFINCHE’ LO ACCOLGA NEL GAUDIO ETERNO, E MENTRE ESPRIMO LA MIA VICINANZA AI FAMILIARI E ALLA COMUNITA’ ASTIGIANA, INVIO LA MIA BENEDIZIONE A QUANTI CONDIVIDONO IL DOLORE PER LA SUA DIPARTITA, CON UN PENSIERO PARTICOLARE E GRATO PER LE SUORE DI SANTA MARTA E PER QUANTI LO HANNO AMOREVOLMENTE ASSISTITO.

FRANCISCUS PP.