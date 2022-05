L’australiano Hindley vince il Giro d’Italia 2022: la 105ª edizione conclusa all’Arena di Verona

Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2022 – 23:18

(mi-lorenteggio.com) Verona, 29 maggio 2022 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ha vinto il 105^ Giro d’Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine nell’Arena di Verona.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).

Matteo Sobrero (Team BikeExchange – Jayco) ha vinto la tappa 21, la Cronometro delle Colline Veronesi TISSOT ITT di 17.4km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

“Il Veneto, patria del ciclismo professionistico e amatoriale, saluta con entusiasmo il vincitore del Giro d’Italia 2022! L’Arena di Verona ha incoronato quest’anno Jai Hindley, campione australiano venuto dall’altra parte del mondo per portarsi a casa quella maglia rosa che è il sogno di ogni ciclista.

Un giro meraviglioso, che ha vissuto il suo apice sulle strade venete, tra i filari delle colline del Prosecco Patrimonio dell’Umanità Unesco, sulle vette dolomitiche più dure, dalla Cima Coppi sul Pordoi all’arrivo in Marmolada, lungo le strade e all’interno della Verona più famosa e affascinante, dove il nostro Matteo Sobrero ha stravinto la crono finale.

Hindley, primo australiano a vincere il Giro, iscrive il suo nome nell’albo d’oro delle maglie rosa giunte in Arena a quelli mitici di Giovanni Battaglin (1981), Francesco Moser (1984), Ivan Basso (2010) e Richard Carapaz (2019). L’Arena di Verona come una sorta di Hall of Fame del ciclismo moderno.

Inchiniamoci anche allo straordinario Vincenzo Nibali, nella top five finale, al canto del cigno della sua straordinaria carriera.

Salutiamo il Giro 2022 dando già appuntamento alla corsa rosa per il 2023, ringraziamo il direttore Mauro Vegni e la perfetta macchina organizzativa della corsa rosa, ma prima di tutto manteniamo negli occhi e nella mente lo spettacolo di passione e competenza dato dalle centinaia di migliaia di appassionati che hanno onorato le strade venete del Giro d’Italia.

A tutti, appuntamento all’anno prossimo!” Le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.