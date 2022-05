Lega Rozzano: Marco Rondini eletto segretario, nominato il direttivo

Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2022 – 22:52

Nel direttivo riconfermata Cristina Perazzolo ed entrano Marina Perelli Regini , Christian Bargiggia ed Ermanno Valli

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 maggio 2022 – Si è tenuto ieri mattina il congresso cittadino della Sezione Lega Salvini Premier di Rozzano per il rinnovo delle cariche interne , alla presenza dei delegati della Segreteria Provinciale della Martesana la Senatrice Alessandra Riccardi e Francesco Rienzo .

È’ stato eletto Segretario cittadino Marco Rondini, già referente locale da un paio d’anni.

Nel direttivo, invece, è’ stata riconfermata Cristina Perazzolo ed entrano con questo nuovo incarico Marina Perelli Regini , Christian Bargiggia ed Ermanno Valli.

“ Il mandato che raccolgo con piacere -dichiara il neo eletto Segretario Marco Rondini -m’impone di misurarmi sin da subito con una sfida importante: convincere i cittadini di Rozzano a votare per i referendum sulla giustizia,

una sacrosanta iniziativa promossa dal nostro Movimento. E se l’appuntamento del 12 giugno e’ fondamentale per riformare la giustizia l’impegno che mi assumo e’ di tornare, dopo due anni di pandemia, in piazza per rinnovare quel costante confronto con i cittadini della comunita’ di Rozzano che per noi e’ fondamentale”.

“ Il nostro gruppo ha avuto negli ultimi anni un’importante crescita che ci ha consentito oggi di ampliare i componenti del nostro Direttivo”-dichiara Cristina Perazzolo-“Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per il bene della nostra comunità cittadina “ .

Ed infine interviene Ermanno Valli che sottolinea “Il neo Segretario ha accolto la mia mozione che punta a trovare una sede per il nostro Movimento, un punto d’incontro che arricchirebbe la nostra proposta di confronto con i cittadini”.