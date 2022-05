MILANO. ARTE: NELLA PIAZZETTA DEL LAGO DI NIGUARDA TRAMONTO EN PLEIN AIR – FOTO

Ultimo aggiornamento il 29 Maggio 2022 – 11:08

Artiste dedicate alla pittura all’aperto

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2022 – Ieri, 28 maggio 2022, sono stata invitata a far parte del Gruppo Plein Air con le pittrici Giuliana Marchesi, Margherita Lamon, Cecilia Paparella, Daniela Protopapa, Teresa Sala, Bernarda Tato.

Non sono riuscita a farne parte perché avevo un altro impegno, ma in qualità di giornalista sono andata quasi al termine della serata e, nonostante il vento che cercava di contrastare il loro lavoro artistico, ho visto con quanta passione si impegnavano nel terminare la realizzazione delle loro opere.

Purtroppo, visto che il tempo volgeva alla pioggia, in tutta fretta hanno ritirato le opere e le hanno esposte nel locale “Sun Strac” che si affaccia sul laghetto di Niguarda che solitamente le ospita.

Queste splendide pittrici condividono lo stesso amore per l’arte e che da tempo si stanno divertendo a realizzare le loro opere en plein air. Si rivedono regolarmente un giorno a settimana al Parco Nord di Milano.

Sono delle vere artiste che utilizzano la tecnica per lo più acquerello, ma anche olio e matite colorate.

Ho visto i loro lavori esposti e quelli in lavorazione e devo affermare che sono opere di grande spessore nelle quali esprimono la sintesi dei fenomeni visivi, dove

impera la loro immaginazione. In queste opere le artiste hanno creato fenomeni

mutevoli e dinamici dove lo spazio cambia ed entra là dove emerge la misteriosa manifestazione della loro anima legata alla Verità.

Il Parco è la loro fonte di continua ispirazione creativa, ma anche l’evoluzione consapevole per una ulteriore crescita che sta a indicare gli obiettivi dell’arte, vissuta nella coscienza delle loro potenzialità. Le loro opere rappresentano un prodotto artistico con molteplici valenze e lo si può intendere come espressivo, dettagliato e metaforico.

Nel mondo interiore di ognuna di queste artiste c’è una fonte di luce che trova la sua dimensione attraverso il colore per dare una consistenza cromatica che soddisfi quell’esigenza percettiva dello spettatore. Il loro linguaggio artistico attraversa un’area tematica che arricchisce e fornisce una sensazione di benessere.

Nelle loro diverse tecniche veicolano espressioni, sensazioni, significati e vissuti emotivi con opere che volgono verso un’arte che stimola le capacità percettive individuali, mediante la consapevolezza di un’espressione artistica libera e spontanea.

La serata del 28 è stata aperta a tutti quelli che amano dipingere all’aperto e vogliono sperimentare la pittura dal vero.



Principia Bruna Rosco