￼￼E’ in partenza la 37° rievocazione storica della Stella Alpina!

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 14:43

3-5 giugno 2022: un viaggio senza tempo, dove la maestosità del panorama dolomitico incontra la passione per i motori

(mi-lorenteggio.com) Sulle più incantevoli strade delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, torna quest’anno l’edizione 2022 della Stella Alpina, la storica gara di regolarità classica immersa nell’inconfondibile paesaggio montano della regione Trentino Alto-Adige.

Per l’occasione, gli organizzatori di Canossa Events insieme a Scuderia Trentina hanno ideato

un percorso di guida emozionante, che attraverserà ben 12 meravigliosi passi di montagna,

come i celebri Passo Giau, Falzarego e Valparola. L’itinerario di guida costeggerà poi gli

incantevoli laghi di Caldonazzo e Carezza. Gli equipaggi, ormai pronti alla gara in partenza, si

sfideranno lungo il percorso di oltre 450 km ed affronteranno 65 prove cronometrate e 6 prove di media per vivere un’avventura di guida avvincente.

Con il suo mix adrenalinico di sport, passione, panorami mozzafiato, tornanti e alta ospitalità,

la Stella Alpina si conferma anche quest’anno come evento dedicato alla passione per i motori

nel meraviglioso scenario dolomitico. Il cuore dell’evento sarà l’incantevole località di Moena,

la rinomata Fata delle Dolomiti, splendida ed accogliente località nella Val di Fassa e inserita

fra i più suggestivi gruppi dolomitici.

Venerdì 3 giugno

Dopo l’accredito e le verifiche presso l’aeroporto G. Caproni di Trento, la Stella Alpina partirà

da Trento per dirigersi verso Mezzocorona. Durante il primo giorno di guida gli equipaggi

percorreranno parte della celebre Strada del Vino, uno dei percorsi più suggestivi e antichi

d’Italia, che fiancheggia 4249 ettari di terre dedicate alla coltivazione dell’uva. Si raggiungerà

poi Egna, Aldino, Monte San Pietro, il Passo Lavazè e Cavalese. La tappa si concluderà nella

cornice della località di Moena, punto di riferimento per la cultura ladina e l’enogastronomia.

Sabato 4 giugno

Nel secondo giorno di guida i partecipanti si dirigeranno verso il Passo San Pellegrino, Caprile

e Alleghe. Affronteranno poi le vette del Passo Giau, Falzarego e Valparola. Si raggiungerà la

frazione dell’Armentarola, piccola oasi nell’Alta Badia, collocata a 1620 m e immersa in un

paesaggio montano fatto di pura bellezza. Infine, si passerà per Colfosco, Selva di Val

Gardema, Fiè dello Scilliar, Bolzano e Passo Tires. Le vetture storiche e moderne dopo aver

raggiunto il Lago di Carezza, passeranno il Passo Costalunga per rientrare a Moena.

Domenica 5 giugno

L’ultima giornata di guida della gara di regolarità sarà immersa nel panorama della Val di

Fiemme e le vetture toccheranno Predazzo, Cavalese, Passo Menghen, Borgo Valsugana e

Levico. Si continuerà per il Passo Compet, Pergine Valsugana e il Lago di Caldonazzo, il più

grande lago del Trentino, situato nel contesto unico e meravigliosa della Valsugana. Si seguirà

per Passo Vigolo Vattaro per arrivare a Trento, dove si terrà il pranzo conclusivo e l’attesa

cerimonia di premiazione.

Il Tributo al Cavallino

Anche per il 2022 è prevista la Classifica dedicata alle Ferrari moderne, quale tributo al

Cavallino Rampante, che competeranno sugli stessi percorsi e nelle medesime prove delle

vetture storiche.

