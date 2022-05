Cernobbio. Conclusa la riunione di ECAM – European Corporate Council on Africa and the Middle East – presieduto da Kamel Ghribi, presente anche Angelino Alfano

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 19:09

(mi-lorenteggio.com) Cernobbio, 30 maggio 2022 – Si è appena conclusa la riunione di ECAM -European Corporate Council on Africa and the Middle East, presieduto dal suo presidente, Kamel Ghribi.

Con l’occasione ha fatto il suo ingresso nel board di ECAM l’ex presidente della Repubblica

Federale della Nigeria Goodluck Ebele Jonathan. Presenti inoltre all’incontro: Josè Manuel

Barroso, Presidente del board di GAVI; Amani Abou-Zeid, commissaria dell’Unione

Africana per le infrastrutture e l’energia; Angelino Alfano, ex Ministro degli Affari Esteri

della Cooperazione Internazionale e Presidente del Gruppo San Donato.

Al centro dell’incontro, la definizione dei temi principali che saranno oggetto della terza

edizione del summit, in programma a Milano nel mese di ottobre, in collaborazione con

The European House Ambrosetti. Il prossimo summit autunnale verterà sulla human

security e i suoi tre pilastri fondanti: food, energy e health.

Al termine dell’incontro Kamel Ghribi, Presidente di GKSD Holding e vicepresidente di

Gruppo San Donato, ha dichiarato: “Seguendo l’identità e la visione di Ecam, nel prossimo summit di ottobre rilanceremo e rafforzeremo la tripla P: public and private partnership, come canale essenziale e strategico per le relazioni tra Europa, Africa e Middle East, giovandoci anche del posizionamento geografico e strategico dell’Italia che, grazie a ciò, può giocare un grande ruolo. La guerra in atto non deve scoraggiare iniziative di questo tipo, anzi, deve stimolare tutti per un maggiore sviluppo di questi fori e

della partnership pubblico-privato, per sviluppare iniziative che possano facilitino il dialogo che favorisca la pace, che è l’obiettivo cruciale di ogni attore internazionale”.



ECAM – European Corporate Council on Africa and the Middle East ha l’obiettivo di favorire lo scambio dicompetenze e conoscenze con i paesi target, prevalentemente in ambito sanitario, con particolare attenzione alla,formazione in loco di personale medico e sanitario, la crescita di nuovi manager, lo sviluppo di servizi innovativiquali la telemedicina, e l’organizzazione di missioni chirurgiche gestite dal Gruppo San Donato. Il forum mira a

compiere passi concreti per rafforzare la collaborazione tra Europa, Africa e Medio Oriente, con l’Italia che può giocare un ruolo centrale e strategico, attraverso l’esportazione del proprio know how sanitario e accademico.

(Nella foto, da sinistra: Angelino Alfano, Josè Manuel Barroso, Amani Abou-Zeid, Kamel Ghribi, Goodluck Ebele Jonathan e Pietro Mininni)