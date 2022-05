Vermezzo. Incidente nella notte lungo la Vigevanese: auto si ribalta, ferita 19enne

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 23:09

(mi-lorenteggio.com) Albairate /Vermezzo, 30 maggio 2022 – Ieri notte, intorno alle ore 23.50, lungo la Nuova Vigevanese, in direzione Vermezzo, nel territorio di Albairate, all’altezza della nuova rotonda, è avvenuto un ennesimo incidente. Per cause in fase di accertamento, una ragazza di 19 anni, ha perso il controllo del proprio veicolo ribaltandosi.

Soccorsa dai Vigili del Fuoco Volontari di Abbiategrasso, dalle forze dell’ordine e dal personale medico e sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.

(foto da FB Corpo Vigili del fuoco volontari Abbiategrasso)