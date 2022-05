Binasco. Accoltella all’addome moglie, 69enne in manette

Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 18:01

(mi-lorenteggio.com) Binasco, 31 maggio 2022 – Domenica scorsa a Binasco (Mi), i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un uomo 69enne, pensionato, incensurato poiché responsabile di aver accoltellato all’addome, intorno alle 5, la moglie 64enne colpendola con due fendenti.

Subito dopo il violento gesto l’uomo attivava i soccorsi del 118, assistendo la donna fino al loro arrivo. I Carabinieri, quindi, lo calmavano e dialogavano con lui al telefono scongiurando eventuali ulteriori atti lesivi, anche contro la propria persona, fino all’arrivo delle pattuglie sul posto.

L’atto violento è riconducibile ad uno stato depressivo correlato a problematiche economiche della coppia. La donna, lucida e cosciente, veniva quindi trasportata in codice giallo non in pericolo di vita presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. L’abitazione e il coltello, dopo accurato sopralluogo, venivano posti sotto sequestro dal personale Arma delle Stazioni di Binasco, Motta Visconti e del NORM.

L’arrestato al termine delle formalità di rito veniva associato presso il carcere di Pavia a disposizione dell’A.G..