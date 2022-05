Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 16:32

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 maggio 2022 – Il Comune di Rho insieme al Comune di Pero organizza il convegno Comunità Energetiche Rinnovabili: una soluzione al caro bollette, un modo per risparmiare producendo energia pulita il 9 giugno 2022, ore 21 nella Sala Convegni Villa Burba, corso Europa 291 a Rho.

Il convegno rappresenta il primo incontro con i cittadini per illustrare i benefici economici, sociali e ambientali della Comunità Energetica Rinnovabili – CER a livello territoriale. La CER rappresenta una soluzione innovativa contro l’aumento dei prezzi dell’energia e promuove la transazione ecologica. L’idea si basa sulla condivisione e sullo sfruttamento dell’energia rinnovabile prodotta sul territorio. Questo comporta una riduzione del costo dell’energia e una riduzione consistente dell’emissione del gas serra.

“La realizzazione della CER è sicuramente impegnativa come tutte le nuove sfide. Come Amministrazione abbiamo deciso di assumerci un ruolo propositivo e attivo nella diffusione delle Comunità Energetiche e nella promozione di iniziative per l’efficienza energetica. Invitiamo a nostra volta i cittadini, le aziende, altri enti locali affinché si assumano a loro volta un ruolo da protagonista e partecipino al convegno come primo passo per approfondire l’argomento” afferma l’Assessore all’Innovazione e Smart city Emiliana Brognoli.

Vanni Mirandola – Assessore Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità Comune di Pero conclude:

“Il tema del cambiamento climatico è indissolubilmente connesso a quello dell’energia. Indirizzarsi verso la riduzione dei consumi e verso nuove modalità di produzione dell’energia è dirimente per guardare al futuro in modo positivo. All’interno di questa visione strategica, che guida le scelte dell’amministrazione comunale di Pero, l’impegno per aumentare la produzione energetica da fonti rinnovabili è un percorso necessario e inderogabile. Questo obiettivo, oltre a dover essere perseguito dal singolo cittadino e dalla singola impresa, deve essere “condiviso da tutta la comunità”: per questo riteniamo che le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) siano un’opportunità da promuovere e realizzare”.

Programma

Saluti e introduzione

Andrea Orlandi, Sindaco di Rho

Maria Rosa Belotti, Sindaco di Pero

Emiliana Brognoli, Assessore Innovazione e Smart city Comune di Rho – moderazione e contesto

Interventi

Marcello Magoni, Responsabile Laboratorio Cambiamenti climatici, Rischi e Resilienza – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (DAStU): Comunità energetiche, sostenibilità ambientale e condivisione di interessi. Alcune considerazioni da esperienze partecipate.

Dino De Simone, Divisione Energia e Sostenibilità Ambientale – Ufficio Studi e Monitoraggio del Sistema ARIA S.p.A. Lombardia: Comunità energetiche Rinnovabili Lombardia

Barbara Meggetto Presidente Legambiente Lombardia: Esperienze di comunità energetiche

Niccoló Cerulli, Responsabile Sportello Energia di Legambiente: Esperienze di comunità energetiche

L’incontro è aperto a tutti i cittadini.