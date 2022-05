Trezzano. Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consuntivo 2021

Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 17:48

(mi-lorenteggoo.com) Trezzano sul Naviglio, 31 maggio 2022 – Ieri sera, nella prima seduta in forma mista (in presenza e

on line), si è riunito il Consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio nella Sala consiliare di via

Manzoni intitolata ad Angelo Vassallo e alle vittime innocenti della mafia.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, ossia il riepilogo delle

spese e delle entrate dello scorso anno.

“Nonostante l’influenza dell’emergenza sanitaria Covid 19 – ha spiegato il vice sindaco Domenico

Spendio, assessore al Bilancio – che, seppur in graduale miglioramento, ha segnato l’azione

amministrativa del 2021, non è venuta meno la determinazione e il perseguimento degli obiettivi

fissati nell’interesse della città”.

L’avanzo di amministrazione di 13.606.814,48 euro è un chiaro indice di solidità, sia per

coprire i crediti ancora da riscuotere sia come opportunità per ulteriori investimenti da attivare

quest’anno in aggiunta ai fondi del PNRR, richiesti per oltre 4 milioni e 200 mila euro.

L’Amministrazione comunale ha impiegato per gli investimenti circa 3 milioni e 700 mila euro,

utilizzati per la riqualificazione di strade e parchi, per gli interventi sugli immobili di proprietà

comunale, il potenziamento dei sistemi informatici e digitali dell’Ente, l’incremento di strumenti e

mezzi dalla Polizia locale, i lavori per la Zona a traffico limitato, l’acquisto di arredi e la

progettazione. Come già dal 2018, in modo virtuoso l’Ente non ha fatto alcun ricorso

all’anticipazione di cassa e ha ridotto ulteriormente i tempi di pagamento ai fornitori, anticipando

di undici giorni i termini previsti dalla legge (30 giorni).

“Oltre alle cifre – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – è importante sottolineare che l’azione

amministrativa ha reso possibili molte azioni in diversi ambiti. Per citare solo qualche esempio,

l’aumento della raccolta differenziata e le numerose iniziative ambientali come i protocolli per

oltre mille piantumazioni, l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, la nuova

Casa dell’Acqua al Parco Virgilio e il concorso fotografico ‘Obiettivo Trezzano’; gli investimenti per

rendere più efficiente la macchina amministrativa come il rilascio dei certificati anagrafici on line, il

completamento degli uffici in via Boito, l’adesione del progetto del Servizio Civile con l’Anci e il

registro sulla bigenitorialità; sul fronte della sicurezza, oltre alle dotazioni alla Polizia locale,

l’estensione del servizio degli agenti sul territorio fino alle 24 in alcuni giorni della settimana e il

progetto ‘Scuole sicure’. Intanto proseguono i numerosi progetti di legalità con le scuole e per il

riutilizzo dei beni confiscati. E con molto orgoglio, proprio verso la fine del 2021 abbiamo

intitolato la nostra Sala consiliare al sindaco pescatore Angelo Vassallo e a tutte le vittime di mafia

oltre a conferire la cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, fortemente impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta”.