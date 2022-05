Pedemontana, Fumagalli (M5S): “Stiamo aprendo la strada a un referendum in provincia di Monza e Brianza”

Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 12:34

(mi-lorenteggio.com) Monza, 31 maggio 2022 – “Un’opera così impattante per il territorio deve essere sottoposta al vaglio dei cittadini” così il consigliere regionale 5 Stelle Marco Fumagalli spiega il primo passo, che dovrebbe portare all’istituzione di un referendum consultivo sulla realizzazione di Pedemontana in provincia di Monza e Brianza.

“La democrazia diretta è da sempre il nostro faro -dichiara Fumagalli – per questo alle ultime elezioni provinciali i voti del Movimento 5 Stelle e di numerose liste civiche indipendenti del territorio hanno sostenuto l’elezione di Francesco Facciuto. L’obiettivo era quello di richiedere all’ente provinciale l’attuazione dello Statuto, che renda possibile l’istituzione di un referendum in provincia”.

“Tale possibilità, già prevista dallo Statuto, ad oggi non può essere applicata in mancanza di un apposito regolamento sul referendum. Da qui è emersa la necessità di depositare una mozione a firma di Facciuto, che verrà discussa nel prossimo Consiglio provinciale, per dare il via alla redazione del regolamento che consenta l’istituzione del referendum”.

SCARICA QUI LA MOZIONE

“Io credo – prosegue Fumagalli – che per avvicinare le persone alla politica la strada migliore sia la democrazia diretta. Credo anche che gli elettori siano stanchi di subire passivamente le decisioni dei partiti e vedano nelle liste civiche e nei referendum l’antidoto per recuperare la volontà di prendersi cura del bene comune e far rinascere il senso civico.”

“La prima applicazione del referendum, quando il percorso regolamentare arriverà a compimento, sarà quella di interpellare il territorio sulla necessità di realizzare l’autostrada Pedemontana, poiché nessuna opera può essere realizzata senza il consenso del territorio che la riceve”.

