TIROCINI FORMATIVI PER 20 STUDENTI DELL’ISTITUTO CALVINO DI ROZZANO PRESSO LA SEDE COMUNALE 

Ultimo aggiornamento il 31 Maggio 2022 – 19:05

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 31 maggio 2022 – Per il secondo anno consecutivo prendono avvio i tirocini formativi che vedono la partecipazione di 20 studenti dell’Istituto Calvino.

Gli studenti sono stati accolti con la Dirigente Prof.ssa Tavasci nell’aula consiliare , dall’Assessore al lavoro e formazione professionale Ermanno Valli alla presenza della Vice Sindaco Cristina Perazzolo e dei Dirigenti e Funzionari dei settori Tributi -Gare-Appalti-Servizi Sociali-Territorio-Biblioteca-Istruzione-Innovazione Sociale-Lavoro.

“Siate i benvenuti “-ha commentato l’Assessore Valli- “ringrazio la Direzione didattica per la fattiva collaborazione. Il tirocinio di fatto è un’esperienza lavorativa importante, che vale come credito formativo nell’ottica dell’alternanza scuola -lavoro.”Sarete seguiti dai vostri tutor” – prosegue-“nei vari comparti dell’amministrazione . Siate consapevoli che questa opportunità , costituirà viatico per arricchire il vostro bagaglio ma soprattutto per affrontare il futuro nell’ambito lavorativo”.

Il Vice Sindaco Cristina Perazzolo afferma “si prosegue con uno degli obiettivi importanti per questa amministrazione e i ragazzi devono fare tesoro di questa importante esperienza, sia nell’ottica della loro crescita personale e professionale sia nell’ottica di poter essere loro stessi protagonisti con le loro idee e innovazioni per la pubblica amministrazione. “

A tutti si augura buon lavoro.

Redazione