Basiglio. In arrivo 140mila euro per il rifacimento dei tetti della scuola elementare e 70mila per il rinnovo di via Longobardi

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 20:43

(mi-lorenteggio.com) Basiglio (1 giugno 2022) – Complessivamente, il Comune riceverà 210mila euro di finanziamenti statali per la riqualificazione del territorio: 140mila euro per il rifacimento dei tetti della scuola elementare e 70mila per il rinnovo di via Longobardi, di strade e marciapiedi nel centro storico (vie Galilei, Dante, Mattei, Roma, Leopardi) e dell’asfalto nei vialetti interni della scuola media ed elementare.

Basiglio è infatti uno dei 4.767 Comuni assegnatari di risorse per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile. Un risultato ottenuto grazie alla volontà della Giunta guidata da Lidia Reale di ottenere tutti i finanziamenti possibili per migliorare la qualità della vita a Basiglio. Ente che, come precisato anche dall’assessore Fabrizio Lemme, ha i conti in ordine e ha la capacità di sostenere e ottenere ulteriori finanziamenti da Regione e Stato.

Negli scorsi giorni, l’amministrazione – al pari degli altri Comuni in procinto di ottenere i contributi – ha ricevuto una comunicazione da parte della Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno con la quale le veniva chiesto di precisare la linea di finanziamento.

Come ha specificato ANCI, si tratta di un atto necessario che non pregiudica il successivo

finanziamento delle opere “ma è soltanto diretto a consentire agli Enti interessati di regolarizzare le procedure di monitoraggio e di rendicontazione, essenziale per la successiva erogazione delle risorse riferite agli anni 2020 e 2021, e confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Questo passaggio burocratico ha generato qualche equivoco anche a Basiglio, dove alcuni hanno pensato che il finanziamento fosse stato cancellato. Invece si trattava solo di un passaggio burocratico che, tra l’altro, riguardava tutti i 4.767 Comuni assegnatari di finanziamenti.