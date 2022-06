Corsico. Elvira Fossa: 100 anni portati con allegria

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 16:54

Corsico (1 giugno 2022) – Questa mattina, l’assessora ai servizi di cittadinanza Angela Crisafulli e l’assessore all’associazionismo e terzo settore Francesco Di Stefano hanno portato, a nome della città, gli auguri per i suoi cento anni alla signora Elvira Fossa, accompagnati dal libro “Corsic in dialét” e da una stampa d’epoca, che riproduce il tram che attraversava via Vittorio Emanuele II.

Elvira è nata l’1 giugno 1922 a Trani – in una numerosa famiglia di sette figli, di cui è l’unica rimasta e si è trasferita a Corsico a 12 anni. Ha due figlie (una in Inghilterra e una a Milano) e una nipote, oggi assieme a lei per i festeggiamenti, e un passato lavorativo da ristoratrice nel capoluogo milanese.

Arriva al traguardo dei cento anni in ottima salute con l’incredibile privilegio di non avere mai avuto malattie né la necessità di assumere farmaci. Forse anche questa ottima salute ha contribuito al suo carattere allegro e solare, che la porta ogni giorno a cantare spensierata.