Corsico – Festa della Repubblica: “Di buona… Costituzione”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 giugno 2022 – Per celebrare la festa della Repubblica, l’amministrazione comunale in collaborazione con il ComTeatro presenta, sabato 4 giugno alle ore 21, alla Fontana dell’incontro di via Cavour, lo spettacolo “Di buona… Costituzione. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana”.

Con il coordinamento registico di Claudio Orlandini, gli attori Umberto Banti, Luca Chieregato,

Antonio Brugnano/Michele Clementelli inscenano una lettura dedicata alla legge delle leggi – la

Costituzione italiana – attraverso un percorso emozionante che affronta il rapporto degli uomini con le regole, la necessità da parte di ogni democrazia di scrivere regole comuni a tutti e di vigilare su di esse.

La seconda parte dello spettacolo, infatti, si concentra proprio sulle circostanze storiche che hanno determinato l’avvento delle leggi razziali, sulle responsabilità di chi non ha impedito che tutto ciò avvenisse.

L’ultima parte del percorso tratta invece della Costituzione, della sua nascita come profondo

desiderio di riscatto da parte della democrazia: le regole di convivenza che consentono a tutti di vivere in serenità, unite al dovere civico di vegliare con attenzione su tali leggi affinché nessuno ne stravolga il senso.

V.A.