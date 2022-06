Elisoccorso in azione per un incidente a Galbiate e uno Merate

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 23:37

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 1 giugno 2022 – Questa sera, l’elisoccorso di Como, attrezzato per i voli in notturna, è intervenuto in due incidenti, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, avvenuti a Galbiate e Merate.

Il primo sinistro stradale è avvenuto alle ore 21.35, in via Como 22, all’altezza del benzinaio, tra due veicoli. Quattro le persone coinvolte, tra queste anche una bambina di un anno. Un ferito è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale di Lecco e due in codice giallo in ambulanza all’ospedale di Merate.

Concluso questo primo intervento, l’elisoccorso è decollato per un altro incidente.

Il secondo incidente, è avvenuto a Galbiate, intorno alle ore 22.40, lungo la SP 58, tra un’auto e una moto. Un ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale in codice giallo.

