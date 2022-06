TESSERAMENTO PD 2022, PARTE LA CAMPAGNA IN TUTTA L’AREA METROPOLITANA

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 10:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2022 – Parte oggi la campagna di tesseramento del Partito Democratico Milano Metropolitana. Dal mese di giugno chiunque fosse interessato può aderire o rinnovare il proprio impegno alla comunità del Partito Democratico. Per il lancio dell’iniziativa sono stati organizzati in tutti i quartieri di Milano e nei comuni dell’area metropolitana banchetti e appuntamenti, all’interno dei circa 170 circoli, in cui sarà possibile tesserarsi per l’anno corrente. Lo slogan della campagna: “Questa è casa tua”, è il claim lanciato dal Partito Democratico nazionale per richiamare il senso profondo di comunità che lega iscritte e iscritti. La tessera potrà essere sottoscritta anche online tramite il sito www.pdmilano.it.

“Dai momenti più complicati e difficili emerge la forza di una comunità. E così è stato negli ultimi due anni – ha sottolineato la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani -. Proprio quando il Covid-19 aveva ridotto la socialità e ci aveva gettato nella preoccupazione e paura, i nostri segretari con gli iscritti si sono adoperati per creare momenti di dialogo, confronto, ascolto e aiuto. Questa è la nostra casa, la casa del Partito Democratico – ha continuato -. Il 2022 sarà importantissimo perché ci guiderà verso la sfida delle elezioni politiche e di quelle regionali. Vogliamo cambiare passo fermando i disastri della gestione Fontana, Moratti e Gallera rimettendo davvero al centro i lombardi. Noi siamo pronti e abbiamo bisogno di te. Mi rivolgo a tutte le persone che hanno proposte, idee, passione e voglia di mettersi in gioco: unitevi alla nostra comunità, costruiamo insieme un futuro diverso”. ha concluso Roggiani.

V.A.