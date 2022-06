We Run the Streets di nuovo protagonista a Trezzano sul Naviglio con l’Urban Giants Graffiti Festival: ecco i 100 artisti

Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2022 – 17:06

Sabato 11 e domenica 12 giugno presso il Centro Feste Ugo Tognazzi di via Castoldi e sui muri perimentrali della vetreria Vetropack di via San Cristoforo si terrà l’evento di graffiti più importante d’Italia organizzata

dall’associazione We Run the Streets

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 giugno 2022 – Oltre 100 artisti provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo si riuniranno sabato 11 e domenica 12 giugno a Trezzano sul Naviglio per la kermesse internazionale Urban Giants, l’evento di graffiti più importante d’Italia organizzato dopo due anni di stop dall’associazione We Run the Streets con il patrocinio e il contributo del Comune in sinergia con associazioni e aziende del territorio.

Un grande evento di respiro internazionale e aperto a tutta la comunità che potrà partecipare gratuitamente a laboratori ed eventi pensati per grandi e piccoli, oltre a incontrare gli artisti e osservarli all’opera presso le nuove location scelte per l’edizione 2022: il Centro Ugo Tognazzi di via Castoldi e i muri esterni della rinomata vetreria Vetropack in via San Cristoforo.

Un’altra bella novità è la collaborazione con l’associazione Grupifh che dal 9 al 12 giugno

organizza al Centro Tognazzi “Birreficenza”, un evento ormai storico per Trezzano nato per

raccogliere fondi a favore dei soggetti fragili e che ogni anno con musica dal vivo, salamelle,

laboratori e spettacoli riunisce la comunità trezzanese per tre bellissimi giorni di festa.

Birreficenza e Urban Giants sono inoltre inseriti tra gli appuntamenti del Fuorisalone in

occasione della Milano Design Week.

Importante anche la collaborazione di Urban Giants con la Fondazione Dynamo Camp con cui realizzerà laboratori creativi per bambini e ragazzi.

“Attendiamo il ritorno di Urban Giants da due anni – dichiara il sindaco di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero – e finalmente il momento è arrivato con tante novità: la scuola Cuciniello quest’anno non può ospitare l’evento perché domenica 12 giugno si svolgeranno i referendum, abbiamo quindi cercato nuovi luoghi trasformando un disagio in una grande opportunità artistica, di decoro e rigenerazione urbana regalando forme d’arte ai muri del Tognazzi e anche della Vetropack che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Tra gli sponsor, anche Maxi Sport che ci ospiterà il 9 giugno per l’evento di presentazione della manifestazione e tante aziende che hanno sostenuto il progetto. In particolare ringrazio molto Caparol, azienda leader del gruppo DAW Italia che fin dal 2016 partecipa questa grande manifestazione al nostro fianco come sponsor tecnico, fornendo materiale per la preparazione dei fondi e i coloranti per i laboratori seguiti dal suo personale specializzato”.

“Siamo felici che il sindaco Fabio Bottero ci abbia coinvolti in questa iniziativa – dichiara Sergio Antoci, direttore generale Vetropack Italia srl – che non solo vuole promuovere la street art, diventata negli anni un fenomeno culturale con una crescente rilevanza sociale, ma soprattutto riqualificare un’area periferica, densamente industriale. Via San Cristoforo, lungo tutto il nostro muro perimetrale, diventerà quindi una galleria d’arte a cielo aperto, dove cultura urbana e arte moderna si uniranno in un connubio perfetto, regalandoci un’esperienza che rimarrà indelebile nella storia della nostra azienda”.

“Quando abbia iniziato per gioco – dichiara Marco Zanghi, presidente dell’associazione We Run the Streets – eravamo molto giovani e inesperti: grazie a Trezzano sul Naviglio abbiamo trasformato i nostri sogni in una realtà e a un appuntamento da segnarsi in rosso sul calendario.

Negli anni abbiamo portato artisti provenienti da ogni nazione del pianeta e anche quest’anno, per la settima edizione, non ci siamo risparmiati. Grazie a un duro lavoro, alla Giunta comunale e ai nostri sponsor, che hanno ancora una volta creduto in noi, siamo pronti a farvi sognare a cieloaperto e vi aspettiamo per trasmettervi un po’ della nostra arte”.

“A seguito della recente apertura del nostro store in via Cellini 2 a Trezzano sul Naviglio –

aggiunge Ester Sala, brand manager di Maxi Sport SpA – abbiamo intrapreso un proficuo

percorso a fianco delle realtà territoriali. Siamo orgogliosi di sostenere progetti di valore di cui

beneficeranno le comunità locali, come l’adesione a Forestami per riqualificare il parco Gioia. Il supporto a Urban Giants è stato un proseguo naturale del nostro percorso: il legame tra Maxi Sport e la street art è forte, a partire dal coinvolgimento dell’artista NO CURVES per la creazione del concept dello store, e inoltre siamo impegnati in progetti di arte partecipata nelle scuole del territorio”.

Nello store Maxi Sport, giovedì 9 giugno alle ore 15 si terrà la presentazione di Urban

Giants Graffiti Festival, con l’intervento delle istituzioni e di alcuni dei più importanti streetartist protagonisti dell’evento: lo svizzero Dest e i brasiliani Dazrua e Zion.

Tutti gli sponsor: Vetropack, Maxi Sport, Caparol, Gruppo CAP, Digital Technologies,

Gimar, attività edili FM, colorificio Rossi service, RP ristrutturazione progettazione.



IL PROGRAMMA

Giovedì 9 giugno

Sede Maxi Sport (via Cellini, 2)

ore 15 – presentazione evento 2022

ore 16 – workshop di graffiti presso il Parco Gioia

Venerdì 10 giugno

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 10 – apertura cancelli per gli artisti

ore 20 – live gruppi musicali e dj set

URBAN GIANTS

Sabato 11 giugno

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 9 – apertura cancelli per il pubblico

ore 10 – workshop di pittura con Caparol

ore 15 – laboratori di pittura per bambini e ragazzi con Dynamo Camp

dalle 10 alle 17 – art painting tavole skate rottamate con Maxi Sport

ore 20 – live gruppi musicali e dj set



Domenica 12 giugno

Centro Ugo Tognazzi (via Castoldi)

ore 9 – apertura cancelli per il pubblico

ore 10 – workshop di graffiti con Gimar

ore 15 – laboratori di pittura per bambini e ragazzi con Dynamo Camp

dalle 10 alle 17 – art Painting tavole skate rottamate con Maxi Sport



Line Up Artisti

