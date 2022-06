 Amici di Pannella: anche a Milano il digiuno per l’informazione sui #referendumgiustizia

Ultimo aggiornamento il 2 Giugno 2022 – 18:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2022 – La Associazione Amici di Marco Pannella si unisce al digiuno del Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli insieme a Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale affinché i 2 terzi di italiani che non sanno nulla dei referendum sulla giustizia del 12 giugno siano informati dai media, soprattutto pubblici.

Faranno un giorno di digiuno i fondatori della Associazione: Avvocato Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore, Bruno Cappuccio della Associazione Amici del Bosco, Francesco Monelli, Gianni Rubagotti.

Parallelamente è iniziata la ricerca di altre adesioni e ha subito risposto all’appello Monica Rizzi, ex assessore regionale in Lombardia e Responsabile Organizzativo Federale di Grande Nord; Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia; Matteo Intermite, Coordinatore di Più Europa Gallarate e Alessio Alberti di Italia Viva: chiunque può aderire anche per un giorno solo segnalandolo sul sito https://referendumgiustizia.it/.

“Serviva proprio questa iniziativa nonviolenta di fronte al silenzio ermetico sui referendum” ha dichiarato Gianni Rubagotti “Prima ancora della fondazione degli Amici di Marco Pannella abbiamo provato a informare con iniziative nonviolente come la raccolta di firme porta a porta sulla via Francigena Renana a Paderno Dugnano con il consigliere della Lega Francesco Boatto, e poi con l’Avvocato Berni la minimarcia prima della sentenza della Corte Costituzionale sulla prima parte via Francigena Renana a Milano e portando i cartelli che chiedono dibattito e informazione sui referendum al corteo del 25 Aprile, in via Pannella a Pavia e ai futuri Giardini Pannella a Milano.

Prendo atto che a 10 giorni dal voto la Associazione Enzo Tortora – Radicali Milano farà un paio di tavoli informativi sui referendum. Credo sia evidente che a fronte di 2 terzi della popolazione italiana che dei referendum non fa nulla 2 tavoli che anche incontrassero centinaia di persone sono efficaci come raccogliere l’oceano con un cucchiaino, quindi invito loro a dimostrare il loro affetto per Enzo Tortora partecipando al digiuno per ottenere informazione su media pubblici che di persone ne raggiungano a milioni”

L’Associazione Amici di Marco Pannella è una associazione radicale nata il 15 maggio 2022 ai futuri Giardini Pannella di Milano per promuovere e diffondere il pensiero, gli insegnamenti e le azioni di Marco Pannella.

