Corsico. Al Q.re Lavagna rinasce la biblioteca della scuola Curiel: sarà intitolata ad Amir Abou Aiana

(mi-lorenteggio.com) Corsico , 2 giugno 2022 – Dopo anni di disuso e di abbandono, la biblioteca della scuola primaria Curiel è stata rinnovata e ha riaperto i battenti. Lunedì 30 maggio, infatti, con un taglio del nastro effettuato per ciascuna classe elementare si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, cui hanno partecipato anche l’assessora a nidi e scuole Angela Crisafulli e l’assessora alle politiche sociali Elena Galli.



«L’amministrazione comunale – dichiara l’assessora Crisafulli – intende rilanciare il plesso Curiel, per far sì che cresca e continui ad accogliere al meglio i bambini. Oltre alla riapertura della biblioteca scolastica – annuncia l’assessora – prenderà il via un importante intervento di manutenzione su bagni, serramenti e messa in sicurezza della facciata esterna».



La riqualificazione della biblioCuriel è partita da un’idea del maestro Lorenzo Pirovano e della maestra Elisa Mancini, che hanno chiesto all’assessora alla cultura e alla biblioteca Isabella Stoppa la possibilità di ricevere dalla biblioteca comunale dei volumi per bambini. Oltre alla donazione del Comune, sono state molte le persone che hanno regalato libri e dizionari per arricchire il patrimonio librario del nuovo spazio culturale.

«Credo molto nelle biblioteche all’interno delle scuole – commenta l’assessora Isabella Stoppa – dove gli alunni possono trovare testi da leggere e utilizzare per le ricerche. In questo caso specifico, la richiesta è arrivata direttamente dalla scuola. Per questo credo che il nuovo spazio sarà utilizzato molto dai giovani studenti».

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie al contributo della Smurfit Kappa, la società di Novi Ligure che ha fornito gratuitamente scaffali, tavoli e sedie realizzati in cartone riciclato.

«A settembre – conclude l’assessora Crisafulli – intitoleremo la biblioCuriel alla memoria di un ex studente della scuola, Amir Abou Aiana, morto lo scorso gennaio a 18 anni per un infarto mentre si trovava all’oratorio di Cesano Boscone»