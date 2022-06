Ultimo aggiornamento il 2 Giugno 2022 – 21:50

(mi-lorenteggio.com) Peschiera Borromeo, 2 giugno 2022 – Intervento dei Vigili del fuoco in via Enrico Mattei impegnati dall’1:30 di stanotte per l’incendio nel capannone di un’azienda di logistica a Peschiera Borromeo (MI).

Ingenti i danni subiti dalla struttura, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Squadre al lavoro durante la giornata per la bonifica e messa in sicurezza dell’area.