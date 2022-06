Incidente auto moto a Broni (Pv), deceduto 23enne

Ultimo aggiornamento il 2 Giugno 2022 – 16:21

(mi-lorenteggio.com) Broni, 2 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.45, lungo la Sp 202 all’altezza dell’incrocio con Cascina Monache, è avvenuto un incidente tra una moto e un veicolo, in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Un 23enne, che era alla guida della moto, è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi del personale medico dell’elisoccorso. Contusi gli occupanti del veicolo, tre uomini e una donna. Sul posto oltre all’elicottero sono giunte due ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada, che, oltre a mettere in sicurezza il tratto stradale, per permettere le operazioni di soccorso, ha fatto i rilievi.

Redazione