La collezione di Triennale Milano si arricchisce di un nucleo di ceramiche di Ettore Sottsass

Ultimo aggiornamento il 2 Giugno 2022 – 15:01

Grazie alla donazione del dipartimento di Design della casa d’aste Phillips di Londra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2022 -Triennale Milano arricchisce la collezione del suo Museo del Design Italiano, grazie alla donazione della casa d’aste Phillips, con un nucleo di ceramiche di Ettore Sottsass (1917 – 2007), realizzate tra la fine degli anni Cinquanta e i Sessanta per la Galleria Il Sestante di Milano, da oggi esposte nel percorso del Museo.

Queste ceramiche – vasi, piatti, portacenere – erano parte degli arredi originali di Casa Lana, filologicamente ricostruita al primo piano del Palazzo dell’Arte e accessibile al pubblico dal dicembre 2021, e rappresentano una ulteriore preziosa testimonianza del lavoro di Sottsass, della sua sperimentazione sul materiale ceramico e dell’importante ruolo ricoperto dalla Galleria Il Sestante nella storia del progetto. Fondata nell’ottobre del 1958 da Marisa Villa Scarzella insieme alla sorella Lina Villa Matteucci, la Galleria Il Sestante è stata progettata da Ettore Sottsass con sede in via della Spiga, a Milano.

Nel decennio che va dal 1958-1959 al 1969, Sottsass ha un rapporto di esclusiva con la Galleria, che aveva come obiettivo principale la realizzazione di oggetti in serie limitata mettendo in dialogo designer e artigiani e indagando i rapporti tra design, produzione e mercato.

Triennale Milano porta avanti con il suo Museo del Design Italiano un percorso di arricchimento e valorizzazione del suo Archivio e Collezione attraverso un sistema virtuoso di dialogo con istituzioni, designer, artisti, archivi, eredi, collezionisti, galleristi, come testimoniano recenti donazioni e comodati, quali Casa Lana di Ettore Sottsass, frutto della collaborazione con Studio Sottsass, e gli arredi di Casa Albonico realizzati da Carlo Mollino, affidati in comodato dal Ministero della Cultura.

Redazione