Ultimo aggiornamento il 2 Giugno 2022 – 8:10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2022 – Stanotte, intorno alle ore 4.00, in via Parri, all’altezza tra lo svincolo con via Valsesia e la MM Bisceglie, una ragazza di 26 anni ha perso il controllo della propria vettura, ribaltandosi. Soccorsa dalla Polizia Locale e da un’ambulanza della Croce Verde, la ferita è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.