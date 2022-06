Bergamo. Soccorsi due escursionisti di Milano

Ultimo aggiornamento il 3 Giugno 2022 – 12:02

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2022 – Diversi interventi nelle ultime ore per il Soccorso alpino orobico: nella giornata di ieri, allertamento per una escursionista di Milano che era partita da Valbondione per salire verso il rifugio Coca. Ha riportato la sospetta frattura di un polso e quindi ha chiesto aiuto. Un tecnico era per caso in zona e l’ha raggiunta subito, poi sono intervenuti altri due soccorritori; la donna è stata accompagnata fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale. Mentre l’intervento era in corso, altra richiesta per un biker che si era infortunato a Spiazzi di Gromo. A causa di una caduta, aveva una probabile frattura di tibia e perone. Due tecnici di Valbondione sono arrivati sul posto, a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato portato in ospedale. Ultimo allertamento per un uomo di 42 anni, residente a Milano, che durante un escursione aveva perso il sentiero in località Parè, nel territorio del comune di Fino del Monte. Era stanco e aveva crampi, ma era comunque in grado di camminare. L’ha raggiunto una squadra, composta da quattro soccorritori; lo hanno accompagnato a valle, prima piedi e poi con il mezzo fuoristrada. L’intervento si è concluso in serata.

Redazione