Cade dalla moto sul ponte di Corsico, 46enne in codice verde

Ultimo aggiornamento il 3 Giugno 2022 – 17:23

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 giugno 2022 – Un 46enne, mentre transitava a bordo del suo scooter lungo il Ponte di Corsico, in viale della Liberazione, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla moto, riportando lievi contusioni e, fortunatamente, senza essere travolto dagli altri veicoli che sopraggiungevano. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde in ospedale, mentre, la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.