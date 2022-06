Cesano Boscone. “Scegliamo Cesano”: al via la terza edizione del bilancio partecipativo

Ultimo aggiornamento il 3 Giugno 2022 – 13:52

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 giugno 2022 – Il prossimo 6 giugno alle 20.45 presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi (via Dante Alighieri 47) si terrà la presentazione di “Scegliamo Cesano”, la terza edizione del bilancio partecipativo promosso dal Comune di Cesano Boscone e sviluppato dalla società specializzata BiPart. Attraverso il bilancio partecipativo l’Amministrazione Comunale mette a disposizione 200 mila euro per migliorare la città attraverso servizi e opere che saranno proposte e votate direttamente dai cittadini.

Il percorso durerà quattro mesi durante i quali attraverso l’utilizzo di una nuova piattaforma collaborativa on line, sarà possibile presentare proposte, supportare le proposte di altri cittadini, votare i progetti. I cittadini potranno proporre e votare le proposte progettuali che preferiscono, permettendo a quelle più votate di accedere alla fase di co-progettazione che sarà condotta in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune. Le proposte che supereranno la fase di co-progettazione saranno nuovamente votate dalla cittadinanza consentendo alla più votata di essere realizzata.

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell’Ente in specifiche aree e settori su cui l’Ente ha competenza diretta.

“Siamo alla terza edizione – commenta il sindaco Simone Negri – di un’iniziativa capace di stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso proposte concrete che migliorano la città, i quartieri, i beni e i servizi comuni e la qualità della vita di tutti. I cittadini decidono, l’amministrazione finanzia le opere con 200 mila euro”.

“I numeri delle prime edizioni dimostrano che la risposta dei cesanesi è stata molto buona – aggiunge la consigliera comunale delegata alla partecipazione, Laura Matilde Bersani. Siamo sicuri che anche in questa occasione proposte e partecipazione non saranno da meno perché quando i cittadini ne hanno l’opportunità partecipano e decidono”

Tutto il processo partecipativo sarà attivo sulla piattaforma on line accessibile dal sito istituzionale del Comune di Cesano Boscone: https://comune.cesano-boscone.bipart.it/intro